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【未使用】ポーター スモーキー 財布 デニム
商品番号 R34126120416
商品名

【未使用】ポーター スモーキー 財布 デニム
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧になって頂きありがとうございます。ポーターのスモーキーシリーズの財布です。◆状態未使用で自宅保管で使ってませんでした。◆仕様情報PORTERSMOKYスモーキー三つ折り財布592-06332表地　｜コーデュラダック　　　（縦糸：コットンムラ糸1000D　　　横糸：コーデュラナイロン1000D）本体：約W130×H110×D4重量　｜約140グラム生産国｜日本仕様　｜[外側]　　　　・ジップポケット（M）×1　　　　・スナップ留めポケット（M）×1　　[内側]　　　　・札入れ×1　　　・小銭入れ×1　　　・カードポケット×3　　　・ジップポケット（L）×1　　　・ジップ付きクリアポケット（S）×1　　　・ポケット（S）財布形···三つ折りになります。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ordering240279.html
http://narcologia.ru/goods/recommended300690.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome600443.html
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