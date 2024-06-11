【未使用】ポーター スモーキー 財布 デニム

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ご覧になって頂きありがとうございます。ポーターのスモーキーシリーズの財布です。◆状態未使用で自宅保管で使ってませんでした。◆仕様情報PORTERSMOKYスモーキー三つ折り財布592-06332表地 ｜コーデュラダック （縦糸：コットンムラ糸1000D 横糸：コーデュラナイロン1000D）本体：約W130×H110×D4重量 ｜約140グラム生産国｜日本仕様 ｜[外側] ・ジップポケット（M）×1 ・スナップ留めポケット（M）×1 [内側] ・札入れ×1 ・小銭入れ×1 ・カードポケット×3 ・ジップポケット（L）×1 ・ジップ付きクリアポケット（S）×1 ・ポケット（S）財布形···三つ折りになります。宜しくお願いします。