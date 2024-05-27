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ヴィンテージ レザーバックル ベルト
商品番号 H55987918990
商品名

ヴィンテージ レザーバックル ベルト
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,474 円
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商品詳細

ヴィンテージレザーバックルベルト【商品詳細】サイズ：34カラー：ブラウン茶素材：本革全長：約98cmベルト幅：約3.5cm最長穴まで：約90cm最小穴まで：約81cmバックル縦：約8.5cm横：約8.5cm平置きでの計測です。素人採寸につき、多少の誤差はご了承ください。【発送・梱包方法】送料を抑える為に圧縮させて頂きます。畳みシワや圧縮シワはご了承下さい。【その他】素人保管につき、神経質な方は御遠慮願います。古着に理解のある方のみご検討をお願いいたします。本アカウントの商品は他サイトでも出品しておりますので突然削除する場合がございます。その際はご容赦ください。カラー···ブラウン素材···本革
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