松田聖子　木製パネル　木製ポスター

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商品詳細
約57cm×40cm経年の割に比較的綺麗な状態だと思います。あくまで素人目線、素人保管にご理解いただける方よろしくお願いします。気になる点はお気軽にコメントください。アイドル木製ポスターグッズ
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