Supreme ジェットキャップ 水色 ライトブルー

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ブランド：supremeカラー:ライトブルー 水色状態：目立った傷や汚れなしsupreme原宿店にて購入しました。レシート等附属品はございませんこと、ご了承下さい。状態ですが、傷や汚れなどない美品になります。あくまで中古品であることをご理解の上、ご購入をご検討いただけますと幸いです。SUPREMEキャップ帽子ライトブルー CampCap5panel５パネルUSAジェットキャップBOXロゴ NORTHFACENEWERAキャンプキャップ