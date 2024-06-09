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- AK-69 ¥ellow Bucks RAPTEE 非売品
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商品詳細
AK-69¥ellowBucksRAPTEE非売品名古屋が誇る日本のHIPHOP界のレジェンドAK-69と、同じく名古屋が誇るヤングトウカイテイオーことイエローバックスの非売品Raptシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。○サイズ(S~XXL)寸法は画像をご覧ください※ご希望のサイズをコメントにてお願いいたします。○状態新品未着用となります○注意1発送までしばらくお時間を頂いておりますのでご了承ください。○注意2例外を除きお値下げは受け付けておりません。ご了承ください。【土日祝500円引きSALE】こちらは土日祝限定で500円引きセール対象商品となります！購入前にコメントしていただければ、金額を変更しますので、よろしくお願いいたします！HIPHOPRapTee2PACSnoopDoggSnoopDoggyDoggDr.DreWestsideEminem50centZORNMACCHOOZROSAURUSTokona-xAK-69¥ellowBucksAnarchywatosonRalph
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