コムデギャルソン CDG x Hanes Tシャツ3枚セット　新品

CDGxHanesのTAGLESST-SHIRTSTシャツ3枚セットとなります！カラー ホワイト状態 新品、未開封 ※数年前に購入し未開封のまま自宅保管 していた物となりますのでご理解頂ける 方のみお願い致します。サイズ L 着丈 約76㎝ 身幅 約56㎝ 肩幅 約52㎝数年前(2019年)に名古屋ラシックで行われたCDGのポップアップショップにて購入致しました！記念に購入したのですが、勿体無く着る機会がなかったので着て頂ける方是非☆#コムデギャルソン#CDG



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