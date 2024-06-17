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コムデギャルソン CDG x Hanes Tシャツ3枚セット　新品
商品番号 D79849185170
商品名

コムデギャルソン CDG x Hanes Tシャツ3枚セット　新品
ブランド名 シーディージー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CDGxHanesのTAGLESST-SHIRTSTシャツ3枚セットとなります！カラー　ホワイト状態　　新品、未開封　　　　※数年前に購入し未開封のまま自宅保管　　　　していた物となりますのでご理解頂ける　　　　方のみお願い致します。サイズ　L　　　　着丈　約76㎝　身幅　約56㎝　　　　　肩幅　約52㎝数年前(2019年)に名古屋ラシックで行われたCDGのポップアップショップにて購入致しました！記念に購入したのですが、勿体無く着る機会がなかったので着て頂ける方是非☆#コムデギャルソン#CDG
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