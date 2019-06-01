ジ・ウォームスクラフツマニュファクチャー、ラウンドミドルケース ...



コードバン ラウンドジップミドルケース AA07029(M2120031)｜HANKYU MEN'S / 阪急メンズ



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THEWARMTHCRAFTSMANUFACTUREのコードバンを用いたラウンドファスナータイプのミドルケースです。品番：AA07629br色：ブラウンサイズ：横約13cm、縦約7.5cm３〜４年くらい前に博多阪急にて購入。出張などの時に使用するために購入しましたが、数回使用した程度でほとんど使用することは無く箱に入れて保管しておりました。今後も使用の機会がなさそうですので出品いたします。使用頻度は少ないですが、革製品の中古品になります。御理解の上、ご検討よろしくお願い致します。