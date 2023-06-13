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【限定品】NEW ERA 9Fifty ワシントン・ナショナルズ 沖縄限定モデル
商品番号 R66273383084
商品名

【限定品】NEW ERA 9Fifty ワシントン・ナショナルズ 沖縄限定モデル
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【9Fiftyについて】9FIFTY（読み方：ナインフィフティー）はNEWERA（ニューエラ）のスナップバックキャップの基本モデル。59FIFTYと同様のフォルムながら、アジャスタブル仕様となっており、サイズ調整が可能なモデルです。【商品について】フロントパネルの右側にやや汚れがあります。(写真6枚目をご確認ください)【発送について】商品タグとTHECAPの紙袋も同封して、ダンボールで発送させて頂きます。値下げ交渉可能ですので、お気軽にコメントください。また追加して欲しい写真などありましたらそちらもコメント頂けると幸いです。
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