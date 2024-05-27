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EVISU　エヴィス　　ガチャベルト　リーガル　モカシンシューズ　２点セット
商品番号 C45074895774
商品名

EVISU　エヴィス　　ガチャベルト　リーガル　モカシンシューズ　２点セット
ブランド名 エヴィス
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エヴィスの、ガチャベルトとリーガルモカシンシューズの2点セットです。サイズ表記は、36で全長は、約110㎝(バックルふくむ)幅は、約3.7㎝キズなどもありますが使用には問題無く、まだまだ使っていただけると思います。中古品ですので、御理解の出来る方のみ購入をお願いします。
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