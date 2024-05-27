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商品詳細
エヴィスの、ガチャベルトとリーガルモカシンシューズの2点セットです。サイズ表記は、36で全長は、約110㎝(バックルふくむ)幅は、約3.7㎝キズなどもありますが使用には問題無く、まだまだ使っていただけると思います。中古品ですので、御理解の出来る方のみ購入をお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/Persia292988.html
http://narcologia.ru/goods/seamless67929.html
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EVISU エヴィス ガチャベルト リーガル モカシンシューズ ２点セット ...
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