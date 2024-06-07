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クロムハーツREC F ZIP ウォレットレザー　セメタリークロス　長財布
商品番号 L61927790705
商品名

クロムハーツREC F ZIP ウォレットレザー　セメタリークロス　長財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 28,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます2-3年前に正規店で購入した物になります。画像にて判断、ご確認ください多少の値引きは対応さしてもらいます。原本インボイス　無し付属品　無しジップ部分が取れてしまってますタガー有ります
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