クロムハーツREC F ZIP ウォレットレザー　セメタリークロス　長財布

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます2-3年前に正規店で購入した物になります。画像にて判断、ご確認ください多少の値引きは対応さしてもらいます。原本インボイス 無し付属品 無しジップ部分が取れてしまってますタガー有ります
http://narcologia.ru/goods/mythic396035.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi554247.html
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