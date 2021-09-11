ゲリラセール★BE@RBRICK Jackson Pollock Studio

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ゲリラセール中！見つけた時が買いです★※突然終了します。BE@RBRICKJacksonPollockStudio(SPLASH)1000％【正規品】去年に先行のオーダーで購入した商品でございます。既に手元に有りますので、即発送可能です。2体まで購入ok。●全高約700mm●JacksonPollockStudioの新作BE@RBRICK”SPLASH”が1000%で登場!!ジャクソン・ポロック(1912年1月28日1956年8月11日)は20世紀のアメリカを代表する「抽象表現主義」の画家である。アクション・ペインティングという表現を打ち出し、それまで「具象絵画」が中心だった美術界に大きな影響を与え、ニューヨークを芸術の中心になるきっかけを作る。ジャクソン・ポロックの作品は世界中のメジャーな美術館に所蔵され、国内では国立西洋美術館、原美術館、大原美術館、北九州市立美術館などで作品を見ることができる。JacksonPollock(January28,1912August11,1956)wasaleaderofthe20thcenturyAbstractExpressionistmovement.Histechniqueofall-over\"actionpainting\"revolutionizedmodernartinternationally,andhelpedestablishNewYorkasthecenterofartisticinnovation.Hisworkisinmajormuseumcollectionsworldwide,includingtheNationalMuseumofWesternArtandtheHaraMuseumofContemporaryArt,Tokyo;theOharaMuseumofArt,Kurashiki#ベアブリック#BE@RBRICK#ペコちゃん#ドラえもん#メディコムトイ#ソラマチ#MCT#1000%#2G#カリモク#bape#モネ#ピカソ#村上隆#草間彌生#シュプリーム#supreme