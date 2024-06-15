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新品 YANKEES ナイキ コットンキャップ NIKE CAP NAVY 新品
商品番号 Y84905320476
商品名

新品 YANKEES ナイキ コットンキャップ NIKE CAP NAVY 新品
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットン色…ネイビーナイキコットンキャップ2023HERITAGE86NEWYORKYANKEESNAVY/WHITE正規品です。国内流通の無いニューヨークヤンキースのコットンキャップになります。ユニセックスにてオススメで深さ10.5cm前後バイザー7cmニューエラ　9TWENTYとほぼ同じスタイルになります。昨年のキャップと比べますとヤンキースロゴが少し小さくレトロなヤンキースロゴに改良され、とても雰囲気のあるコットンキャップです。単価を下げるため、ネコポス配送にて平らにして発送となりますのでご理解頂きご検討の方宜しくお願い致します♪形は直ぐに戻りますので特にご利用には問題ないかと思います。どうぞ宜しくお願い致します。#NIKE#ヤンキース#ユニセックスキャップ#ネイビー
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