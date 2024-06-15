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商品詳細
素材···コットン色…ネイビーナイキコットンキャップ2023HERITAGE86NEWYORKYANKEESNAVY/WHITE正規品です。国内流通の無いニューヨークヤンキースのコットンキャップになります。ユニセックスにてオススメで深さ10.5cm前後バイザー7cmニューエラ 9TWENTYとほぼ同じスタイルになります。昨年のキャップと比べますとヤンキースロゴが少し小さくレトロなヤンキースロゴに改良され、とても雰囲気のあるコットンキャップです。単価を下げるため、ネコポス配送にて平らにして発送となりますのでご理解頂きご検討の方宜しくお願い致します♪形は直ぐに戻りますので特にご利用には問題ないかと思います。どうぞ宜しくお願い致します。#NIKE#ヤンキース#ユニセックスキャップ#ネイビー
http://narcologia.ru/goods/forthcoming81992.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical163201.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy448953.html
新品 YANKEES ナイキ コットンキャップ NIKE CAP NAVY 新品
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