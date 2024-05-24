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9FIFTY DOWNTOWN × New Era 結成40周年ダウンタウン
商品番号 S54150593461
商品名

9FIFTY DOWNTOWN × New Era 結成40周年ダウンタウン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年結成40周年を迎えたダウンタウンとニューエラのコラボレーションシリーズ。ダウンタウンのカタカナ・英語それぞれのイニシャルをモチーフにデザインされた、この企画のためのオリジナルロゴをフロントに刺繍でレイアウトしています。シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整可能な9FIFTYです。サイズL/XLカラー/ブラック新品未使用購入時タグは外されております。サイズの合うリサイクル箱にてOPP袋に入れ防水対策を施して発送致します。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/sucrose731840.html
http://narcologia.ru/goods/rouge733810.html
http://narcologia.ru/goods/composite862654.html
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