【NEW BALANCE】ニューバランス ML574VN(ネイビー)

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NEWBALANCE®︎(NBエヌビー)◆ローカットスニーカー/26cm/スウェード(バックスキン)生地/ML574VN◆ネイビーブルー色◆ヒールの高さ：3.5cm靴幅：D（細め）表素材：本革※雨降り時は勿論着用しておらず、数回のみの使用です。※他メーカーの箱に入れ、お送りさせて頂きます。※何卒宜しくお願い致します。メインカラー···ネイビーブルーメインカラー···ネイビーブルーメインカラー···ブルー