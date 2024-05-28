2000年ビンテージ THE ANGER MANAGEMENT リンプ・エミネム

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◎希少奇跡未使用！2000年ビンテージデッドストック！ビンテージヘインズ！THEANGERMANAGEMENTTOUR/1STEDITIONTシャツXXL・リンプビズキット・エミネム・パパロッチ・エグジビットアンガーマネジメントツアーはラップとロックミュージックのツアーで、2000年の秋にリンプビズキット、パパローチ、そしてマーシャルマザーズLPのリリース後、エミネムによって設立され、開始されました。【サイズ】Onesizeアジャスター付き！【カラー】Gray/White【状態】ビンテージ品です。汚れやピン穴等あります。潰れて折れシワがありますが着用に問題ありません。【～重要～お取引について】状態の確認をして出品しておりますが、記載しきれないような細かな汚れやキズがある場合があります。返品対応致しかねますので予めご考慮していただける方のみご入札をお願い致します。商品は画像にあるものが全てになります。（マネキンは付属しません。)お荷物の発送は簡易包装になります。※商品の到着確認後は必ず受取り連絡をお願い致します。どうぞ宜しくお願いいたします。＃LIMPBIZKIT#EMINEM#PAPAROACH#XZIBIT#ロックＴ＃ヒップホップ＃ビンテージ#フェス