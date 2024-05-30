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- MAISON KITSUNE メゾンキツネ×ラインコラボTシャツSサイズネイビー
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。キツネ×ラインの総柄コラボTシャツのネイビーです。新品未使用のものです。サイズが合わず、自宅で保管していました。メンズのSサイズなので、男女問わずに着用いただけると思います。身幅約49センチ×着丈約65.5センチ×袖丈21.5センチです。(素人計測なので少し誤差があります。ご了承下さい)折りたたんだままの自宅保管のため、しわがあります。その他、気になさる方はお控え下さい。素材···コットン100%カラー···ネイビーサイズ…メンズS袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋折りたたんでの配送になります。#MAISONKITSUNE#メゾンキツネ#コラボ#ネイビー#メンズ#レディース
http://narcologia.ru/goods/organization210462.html
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