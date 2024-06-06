ROBERT MACKIE B:MING by BEAMS マフラー

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▷詳細ROBERTMACKIEB:MINGbyBEAMSのマフラーです。タグ付きから分かります通り、新品の状態で押入れに仕舞っておりました。カメラの関係で多少お色が実物と違って見える場合がございます。ご了承ください。▷梱包・発送畳んで袋に入れ、メルカリ便で発送予定です。▷その他即購入可能です。何かありましたらお気軽にお申し付けください。よろしくお願い致します！