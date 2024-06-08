ジャスティン JUSTIN ロングホーン バックル レザー ベルト 茶色 本革 ...

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こちらの商品は、ジャスティンJUSTINロングホーンバックル付きレザー ベルトになります。サイズは、32 茶色です。状態は、サイズ調整等しておらず、目立つ大きな着用感等見られずまだまだ着用していただけます。