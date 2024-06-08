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ジャスティン JUSTIN ロングホーン バックル レザー ベルト 茶色　本革
商品番号 H38544542214
商品名

ジャスティン JUSTIN ロングホーン バックル レザー ベルト 茶色　本革
ブランド名 ジャスティン
特別価格 税込 6,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、ジャスティンJUSTINロングホーンバックル付きレザー　ベルトになります。サイズは、32　茶色です。状態は、サイズ調整等しておらず、目立つ大きな着用感等見られずまだまだ着用していただけます。
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