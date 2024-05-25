ferragamo フェラガモ ベルト 95

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ferragamoフェラガモベルト95この度は数ある出品者の中から私のショップを見ていただき誠にありがとうございす！新品未使用写真は現物Size:95幅:3.5cm全長約110cm写真の付属品全てつきます並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました、検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます、発送前に丁寧に検品していますので安心してお買い求めください。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。気になる方はぜひご検討くださいよろしくお願いします！