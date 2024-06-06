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バーバリーベルト
商品番号 G23256326876
商品名

バーバリーベルト
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 14,190 円
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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック去年水戸京成百貨店で購入いたしました。正規品となります。成人式の際１回着用した限りなので新品同様です。詳細が気になる方はコメントお待ちしております。写真等も追加いたします。値下げも可能です
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