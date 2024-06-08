COMME des GARCONS : イギリス製 肉厚レザーベルト

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KZ6743★COMMEdesGARCONS:イギリス製肉厚レザーベルト★ブラウンコムデギャルソン試着程度の状態ですが、あくまで個人所有の保管品の為ご理解の上ご検討ください。USEDにご理解のある方であれば着用して頂けると思いますが、神経質な方は入札をお控えください。・・・サイズ・・・表記サイズ：全長128cm/幅4.3cm/ベルト穴まで85～103cm素人寸法なので多少の誤差はご理解下さい。*極力実物の色に近く撮影しておりますが、どうしても実物と色味に差異がある場合がございます。ご了承ください。