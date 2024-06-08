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甲州印伝　長財布　眼鏡ケース　小銭入れ　セット　箱入り　包装紙あり
商品番号 B35757600200
商品名

甲州印伝　長財布　眼鏡ケース　小銭入れ　セット　箱入り　包装紙あり
ブランド名 インデンヤ
特別価格 税込 9,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

甲州印伝　長財布　眼鏡ケース　小銭入れ3点セット黒地に三角の紋様新品未使用品、箱入り、包装紙ありです。また商品一つ一つにも、薄紙包装してあります。※甲州印伝とは山梨県を中心に発展した、鹿革を原材料とする工芸品です※柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革#印伝#長財布#財布#メガネケース#眼鏡ケース#眼鏡入れ#小銭入れ#コインケース#新品未使用#箱入り#ギフト#山梨#地方#土産#お土産
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