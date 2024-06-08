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商品詳細
甲州印伝 長財布 眼鏡ケース 小銭入れ3点セット黒地に三角の紋様新品未使用品、箱入り、包装紙ありです。また商品一つ一つにも、薄紙包装してあります。※甲州印伝とは山梨県を中心に発展した、鹿革を原材料とする工芸品です※柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革#印伝#長財布#財布#メガネケース#眼鏡ケース#眼鏡入れ#小銭入れ#コインケース#新品未使用#箱入り#ギフト#山梨#地方#土産#お土産
http://narcologia.ru/goods/cotton70761.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation867221.html
http://narcologia.ru/goods/message28527.html
甲州印伝 長財布 眼鏡ケース 小銭入れ セット 箱入り 包装紙あり-
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