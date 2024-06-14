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CUFFZ カフス 手錠チャーム
商品番号 N84414244375
商品名

CUFFZ カフス 手錠チャーム
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CUFFZカフスのチャームです。ウォレットチェーンとバッグチャームとしてもお使いいただけます。長さは約40センチ（チェーン部のみ）付属のキーで手錠の開け閉めができます。チェーンにはスカルが連なっていてとてもインパクト大です。あくまで中古品ですので、自宅保管品をご理解くださる方のみご購入ください。神経質な方、色々気になる方はご遠慮くださいませ。
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