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[本人直筆］[美品］［値下げ］長嶋茂雄　王貞治　サイン色紙 (バラ売も可)
商品番号 U58954412763
商品名

[本人直筆］[美品］［値下げ］長嶋茂雄　王貞治　サイン色紙 (バラ売も可)
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···野球｛商品｝長島茂雄王貞治直筆サイン色紙｛状態｝丁寧に保管していたので、比較的綺麗です。｛入手｝祖母が仕事先で頂きました。　　　　大変貴重な物です。祖母の自宅の物を整理するため、出品致しました。大切にして頂ける方にお譲りしたいです。#野球選手#色紙
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http://narcologia.ru/goods/browse593891.html
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