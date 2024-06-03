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- [本人直筆］[美品］［値下げ］長嶋茂雄 王貞治 サイン色紙 (バラ売も可)
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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···野球｛商品｝長島茂雄王貞治直筆サイン色紙｛状態｝丁寧に保管していたので、比較的綺麗です。｛入手｝祖母が仕事先で頂きました。 大変貴重な物です。祖母の自宅の物を整理するため、出品致しました。大切にして頂ける方にお譲りしたいです。#野球選手#色紙
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