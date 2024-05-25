phatrnk srvntz 限定キャップ

ファットランク×サーヴェンツキャップ 帽子 newera3回ほど着用しました。【素材】綿100%【サイズ】FREE【商品説明】2022F/WSPECIALCOLLECTION昨年\"PHATRNK\"初となるコラボレーションを行なったLAブランド\"SRVNTZ\"との第2弾目となるコレクションがリリース！今回は前回のアイテムを更にアップデート。昨年のPHATRNKとSRVNTZのコラボレーションアイテムのうち1番お問い合わせの多かったCAPを今回型から製作！完全オリジナルの5パネル仕様に！重量感のある上質な素材感は正真正銘、至極の逸品です。※完全限定生産になりますので追加生産のご予定はございません。



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