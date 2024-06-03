肉厚 メンズ ベルト 牛革 40ミリ ブラック

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商品詳細
肉厚の一枚革を使用したベルトです。購入したものの、ベルトサイズが太く(40mm)、自分のファッションとは合わなかったため、あまり使用せずにしまっていました。サイズはピンの付け根から、3番目の穴まで80cm、5番目の穴までで86cmです。他にもキース、栃木レザーのベルトを出品しております。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/monophonic788612.html
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