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肉厚 メンズ ベルト 牛革 40ミリ ブラック
商品番号 O36524751032
商品名

肉厚 メンズ ベルト 牛革 40ミリ ブラック
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肉厚の一枚革を使用したベルトです。購入したものの、ベルトサイズが太く(40mm)、自分のファッションとは合わなかったため、あまり使用せずにしまっていました。サイズはピンの付け根から、3番目の穴まで80cm、5番目の穴までで86cmです。他にもキース、栃木レザーのベルトを出品しております。素材···本革カラー···ブラック
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