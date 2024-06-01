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COLUR ローランドベリー Tシャツ ポリス ビンテージ ナンバーナイン
商品番号 M98733175191
商品名

COLUR ローランドベリー Tシャツ ポリス ビンテージ ナンバーナイン
ブランド名 ローランドベリー
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COLURbyROLLANDBERRYのダメージTシャツです。ローランドベリーの初期のアイテムでかなり手の込んだ作りになっています。一点物のプリントでダメージ加工もかなりハードに施されています。デザインのモチーフはポリスです。今のローランドベリーには無い正にアートなアイテムです。カラーはグレーです。サイズはLで肩幅55身幅48着丈71袖丈16です。状態はこのブランドを知っている方なら問題無いと思いますが、全体的に激しいダメージ加工が施されています。それ以外には目立つダメージの無い古着です。あくまでも古着という事をご理解の上多少の見落としはご了承下さい。宜しくお願いします！宮下貴裕タカヒロミヤシタソロイストエディスリマンジョニオJONIOtravisscottトラヴィススコットカートコバーンニルバーナニルヴァーナオリジナル当時物初期物NIKE紺タグオレンジタグ風車ゴツナイキサンバスタージョーダンエアジョーダンエアーマックスUSAFAUSMANAVYYALEナンバリングフットボールチャンピオンChampionリバースウィーブ染込み後付け単色POWELLパウエルVANSサンタクルズハンドスクリーミングハンドジミーズゾーラックマーベルコミックアメコミ企業キャララルフローレンRALPHLAURENダブルアールエルRRL軍物ミリタリーMA-1M65N-3B80s40s50s当時物ビックE501XX505606大戦506XX66前期66後期LEEラングラーNハリウッドミスターハリウッドキリマンジャロLEVI'Sリーバイスレッド野口強木村拓哉キムタクナンバーナインネイバーフッドWTAPSヒステリックグラマーエイプAPEシュプリームギャルソンステューシーStussyグッドイナフAFFAアンダーカバーテンダーロインワコマリアヘルムートラングラフシモンズメゾンマルジェラマルタンマルジェラ010アーティザナルアーカイブビンテージ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle812666.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle764466.html
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