DOLCE＆GABBANA 長財布

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商品詳細
高島屋で67000円で購入、半年ほど使用。綺麗だと思います。カード12枚、3箇所入れるとこあります。横20.縦10です。誤差お許しください。中古品にはなりますので、ご理解頂ける方でお願いします。財布形...長財布
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