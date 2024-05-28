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DOLCE＆GABBANA 長財布
商品番号 L57840536170
商品名

DOLCE＆GABBANA 長財布
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 7,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高島屋で67000円で購入、半年ほど使用。綺麗だと思います。カード12枚、3箇所入れるとこあります。横20.縦10です。誤差お許しください。中古品にはなりますので、ご理解頂ける方でお願いします。財布形...長財布
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