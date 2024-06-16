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もう手に入らない！CARHARTT WIPバースペイズリーパッチ ロゴ Tシャツ
商品番号 P23482514956
商品名

もう手に入らない！CARHARTT WIPバースペイズリーパッチ ロゴ Tシャツ
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 5,341 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【CarharttWIP】ワークウェアの先駆者となった「Carhartt」の一部門から形成。創業者のハミルトン・カーハートがアメリカ・デトロイトにてCarharttブランドを確立し100年後、1989年にヨーロッパにてCarharttWIPを設立。CarharttWIPはCarharttの原点に忠実でありながら、洗練されたデザインとクオリティを重視する様々な人に向け、Carharttのコア製品のアイデンティティを深く適応させアレンジしてきた。当初から、音楽やスポーツにおける様々なシーンと強い結び付きを築いており、HipHopカルチャーからSkateboard、Graffiti、BMXまで、アンダーグラウンドシーンで高い評価を受けているブランドとなった。また、A.P.C.、Neighborhood、Patta、Vans、JunyaWatanabeなど数々のブランドとのコラボも行っている。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【商品説明】クルーネック半袖胸と背中にペイズリーレギュラーフィット※英語説明文を直訳しているため日本語表現に違和感がございますがお許し下さい。【素材】柔らかく伸縮性のあるジャージー生地メイン：綿100％【サイズ目安】・XXS　胸囲:81.0cm-86.0cm　・XS　胸囲:86.0cm-91.0cm　・S　胸囲:91.0cm-96.0cm　・M　胸囲:96.0cm-102.0cm　・L　胸囲:102.0cm-107.0cm　・XL　胸囲:107.0cm-112.0cm　・2XL　胸囲:112.0cm-117.0cm　・3XL　胸囲:117.0cm-122.0cm　【モデル着用】Black着用モデル：181cm、着用サイズ：MTan着用モデル：185.5cm、着用サイズ：M※こちらのサイズはあくまでもサイトに記載されている目安となっております。多少の誤差があることがございますので、あらかじめご了承ください。カラー...ブラウン袖丈...半袖柄・デザイン...無地
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