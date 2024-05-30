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パウエル　Powell tシャツ 90s USA製　オールドスケート　old
商品番号 J80506356855
商品名

パウエル　Powell tシャツ 90s USA製　オールドスケート　old
ブランド名 パウエル
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肩幅61cm身幅64cm着丈78cm（平置き）首リブにダメージ（画像5）右肩にリペア（画像6）左胸上に小さな赤ペンしみ（画像7）後ろ首元にピンホールと薄いしみ（画像8.9）デザイン、サイズ共になかなか出てこないと思います。XXLサイズは強烈です！笑usedビンテージにご理解いただける方のみご購入お願いします。プロフィール一読お願いします。③
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