◉100本◉ 0.8ml 交換カートリッジ CBD リキッド用 アトマイザー　黒

#MrAtomizer当ページをご覧頂きありがとうございます。★★Vapeアトマイザーの事ならお任せください★★〓〓RegularAtomizer〓〓【0.8ml×100本セット】#MrAtomizerレギュラー#MrAtomizer100本セット#MrAtomizer08ml◉商品説明◉CBDリキッド用、Vapeリキッド用に最適な交換用カートリッジ(アトマイザー)です。510スレッド対応のヴェポライザー、Modで使用可能です。セラミックコイルを使用しており、従来より味わいがよりクリアになりました。他にも0.5ml、0.8ml、1.0mlをラインナップしておりますので用途に合わせてお選びください。 ※専用のプラスチックケースご希望の方はコメントお願い致します。プラス1本に付き30円料金でお付けできます。◉商品詳細◉■容量：約0.8ml■サイズ：長さ60mm×太さ11mm■コイル抵抗値：約1.5Ω〜1.9Ω■オイルホール:2.0mm×4■チューブ:ガラス製■キャップ:スクリュータイプ■カラー:ホワイト・ブラック・ウッド＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊※当店は中国の生産工場から直接輸入していますので、大量注文やロゴの印字なども承っています。大量ロットの場合お値引きさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。#CBDアトマイザー#CBDカートリッジ#CBDリキッド#ベイプ#卸売#まとめ売り#510スレッド#510アトマイザー#アトマイザー#カートリッジ#CBN#CBG#シーシャ#電子タバコ



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