再入荷！半額以下新品　DSQUARED2 ロゴ logo ベースボール キャップ

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カラー···ブラック素材···コットン形···ベースボール◆商品DSQUARED2ベースボールキャップBCM002805C00001DSQUARED2\"のエンボスロゴ刺繍がデザインされたベースボールキャップ。メンズモデルですがアジャスター付きでユニセックスでご使用頂けます。カジュアルコーデのアクセントやスポーツシーンにピッタリのアイテムです♪定価25,300円ダメージ加工、刺繍入りデザインサイズ調節可／ヴィンテージ加工※商品のツバ部分等に見られる“破れ”は商品自体のデザインとなり不良品ではありません。予めご理解の上お買い求めください。コットン100%■寸法:頂点までの一辺の長さ17cmツバの長さ7.5cm（対応頭囲：約56〜63cm）◆付属品タグ、ブランドロゴの付いた袋