値下げ中　MBハイエンドレザー ナローメッシュベルト（シルバー）Lサイズ

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欲しいものができたため資金繰りの間だけ値下げ中です。部屋で一度試着したのみの新品未使用となります。開封後、ベルト掛けに数ヶ月かけておりましたが、素人目には傷等ないかと思います。一応、トラブル防止のため神経質な方はご遠慮ください。無理に値下げして売り切ろうとは思っておりませんので値引き交渉はご遠慮ください。こちらから少し値引きしてみて売れなければ取り下げを検討します。Lサイズ巾：1.8cm全長：125cm（ピン先～剣先）カラー···ブラック素材···本革ＭＢエムビーMBアイテムメッシュベルト