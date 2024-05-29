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値下げ中　MBハイエンドレザー ナローメッシュベルト（シルバー）Lサイズ
商品番号 N12534826083
商品名

値下げ中　MBハイエンドレザー ナローメッシュベルト（シルバー）Lサイズ
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

欲しいものができたため資金繰りの間だけ値下げ中です。部屋で一度試着したのみの新品未使用となります。開封後、ベルト掛けに数ヶ月かけておりましたが、素人目には傷等ないかと思います。一応、トラブル防止のため神経質な方はご遠慮ください。無理に値下げして売り切ろうとは思っておりませんので値引き交渉はご遠慮ください。こちらから少し値引きしてみて売れなければ取り下げを検討します。Lサイズ巾：1.8cm全長：125cm（ピン先～剣先）カラー···ブラック素材···本革ＭＢエムビーMBアイテムメッシュベルト
http://narcologia.ru/goods/conception165557.html
http://narcologia.ru/goods/ordering569379.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper659109.html
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