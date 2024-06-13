ZETA DIVISION NICE! Tee 新品未開封品 Lサイズ

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購入後保管していましたが、着る機会がないため出品いたします。新品未開封品、Lサイズになります。【Lサイズ】着丈73cm 身幅61cm 肩幅58cm 袖丈25cmZETADIVISIONVALORANT部門が、「VALORANTChampionsTour2022:Stage1Masters-Reykjavík」にて3位となり歴史的快挙を成し遂げた際に盛り上がったミーム「NICE!」のモチーフを胸に配した、熱戦を繰り広げた当時を振り返りたくなるメモリアルTEE。背中には、同じく大会期間中に話題となった「NICE.mp3」こちらもZETAらしい解釈でデザインに昇華。身幅が広めのビッグシルエットボディ。