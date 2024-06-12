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FENDI　メンズ　ベルト
商品番号 G72646744363
商品名

FENDI　メンズ　ベルト
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 18,059 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIのメンズ　ベルトです。FENDIのロゴが存在感あります。5回使用しました。写真にも有りますが裏面に多少のスレ感はありますがとても良い状態です。デザインは最も人気の高い物だと店員さんに聞きました。公式にはもう載っていないので入手困難なアイテムだと思います。大阪の本店で購入しました。サイズ…90素材…本革宜しくお願い致します。
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