FENDI　メンズ　ベルト

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FENDIのメンズ ベルトです。FENDIのロゴが存在感あります。5回使用しました。写真にも有りますが裏面に多少のスレ感はありますがとても良い状態です。デザインは最も人気の高い物だと店員さんに聞きました。公式にはもう載っていないので入手困難なアイテムだと思います。大阪の本店で購入しました。サイズ…90素材…本革宜しくお願い致します。