希少M 新品 Mercedes Anchor Inc. Pocket Tee 黒

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入口→#kawazulist※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)⚫️23ssの最新作。ポケット付きの黒のMサイズです【商品名】・MercedesAnchorInc.PocketTee(メルセデスアンカーインクポケットTシャツ)【商品の状態】・「新品・未使用」→未開封品・暗所保管・公式にて購入・付属品→ステッカー【カラー・素材】・BLACK(黒)・コットン100%(オリジナル8.5オンスの生地)【サイズ】・表記M・着丈72cm・身幅54cm・肩幅49cm・袖丈24cm⚫️製作者不明、販路限定、少量販売で購入難易度の極めて高い\"MercedesAnchorInc.\"国内トレンドを牽引する方々の着用効果で、都会的で旬、そして\"通\"なイメージがもれなく付いてきます。『jjjjound(ジョウンド)スタイリスト私物1LDKdaiwapier39(ダイワピア)minnano(ミンナノ)alwaythbottAh.hblackeyepatch(ブラックアイパッチ)700fillcreek(クリーク)ennoy(エンノイ)等をよく検索される方に見ていただきたいお品です』【注意事項】・お渡しする商品に万が一縫製不良や生地不良等著しいものがございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ・梱包・発送時につくたたみじわは、予めご了承ください・いかなる場合も購入者様優先ですカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬