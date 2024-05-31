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【新品・未使用】ロエベ　財布(パズル柄)
商品番号 J26608846786
商品名

【新品・未使用】ロエベ　財布(パズル柄)
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベの2つ折財布(パズル)です。2019年頃(レシート紛失した為正確な時期不明)銀座路面店で購入しましたが使用機会がなかったことからクローゼット保管していました。断捨離の為出品致します。●サイズ：ロエベのHPにてご確認下さい。●素材：牛革●付属品:写真の通り一式お付けします。●その他、注意事項：本体自体、未使用の為傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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