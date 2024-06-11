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- 大谷翔平 ボブルヘッド セイコーアストロン SEIKO ASTRON 非売品
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商品詳細
●説明SEIKOASTRONの購入特典となる大谷翔平選手のフィギュア(ボブルヘッド)です。●商品の状態新品・未使用品説明：撮影のために箱から出しましたが、透明カバーは未開封です。ジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/displease303031.html
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