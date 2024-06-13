jimmy choo 折り財布

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商品詳細
jimmychooの折り財布購入時４万円ほどまだ購入から使用まで1年程度黒い部分が少し剥がれがありますが気にならない程度まだまだ使えるくらい綺麗です。付属品購入店証明書等全てあります。ブランドJIMMYCHOOジミーチュウ商品名二つ折り財布2019年春夏新作LAWRENCEBBMメンズ男性エンボスロゴバイカラーファスナー式BLACK/WHITEブラック×ホワイトサイズ約/W11cm×H10.5cm×D2cmカラーBLACK/WHITEブラック×ホワイト素材レザー仕様ファスナー開閉式/内側:ホック式小銭入れ×1カードポケット×4お札入れ×2ポケット×2#jimmychoo#ジミーチュウ
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