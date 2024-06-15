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90s USA製 NEW ERA NY キャップ 7 5/8 59FIFTY
商品番号 H28722772349
商品名

90s USA製 NEW ERA NY キャップ 7 5/8 59FIFTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらはNYヤンキースのキャップです。中古品の為使用感はありますが目立った傷や汚れ等ありません。表記サイズ75/860.6cm色バーガンディ素材100%wool実寸内周約60cm(素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。)気持ちの良いお取引きを心がけています。どうぞ宜しくお願いいたします。#Yankees#ニューエラ#ニューヨークヤンキース#MadeinUSA#バーガンディ#ビンテージ#メジャーリーグ形···ベースボール素材···ウール
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