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新品　MARNI　マルニ　二つ折り財布　ミニウォレット　アラウンドジップ
商品番号 I86909644792
商品名

新品　MARNI　マルニ　二つ折り財布　ミニウォレット　アラウンドジップ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 16,608 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日発送、新品未使用になります。確実に正規品ですのでご安心くださいませ。MARNIマルニの2つ折り財布になります。サフィアーノレザー製ですので傷が付きにくい仕様になります。ジップ部分には、MARNIエンボスロゴ入りのタブが付いております。コンパクトなお財布ですが、必要最低限の収納可能な優れたアイテムになります。仕様・お札入れ×1・オープンポケット×1　・カードスロット×3・スナップボタン式コインケース×1【品　名】MARNIWALLET【状　態】新品未使用【サイズ】10.5cm×11cm×2.5cm(幅×高さ×奥行)【カラー】BROWNE　ブラウン【購入店】MARNI直営店【素　材】レザー【付属品】純正箱バイフォールド財布カードケース小銭入れミニウォレットメンズレディース
http://narcologia.ru/goods/reboot328736.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming108092.html
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