FENDI フェンディ　ロゴ　Tシャツ　ブラック

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FENDI⭐️フェンディFFロゴTシャツ◾️商品状態糸処理部分のほつれはありますが、使用感は綺麗でまだまだご使用いただけます。◾️カラー黒 ブラック（FFロゴもブラック）◾️サイズS◾️素材コットン100%◾️平置きサイズ着丈 約60cm肩幅 約38cm袖丈 約18cm脇下幅 約42cm◇実際の商品と色合いが若干異なって見える場合がございます。◇中古品で自宅保管となりますので、気になる方はご購入をお控え下さい。◇商品によっては圧縮発送となります。#古着#FENDI#フェンディ#半袖#Tシャツ#offered