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FENDI フェンディ　ロゴ　Tシャツ　ブラック
商品番号 I18476614213
商品名

FENDI フェンディ　ロゴ　Tシャツ　ブラック
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDI⭐️フェンディFFロゴTシャツ◾️商品状態糸処理部分のほつれはありますが、使用感は綺麗でまだまだご使用いただけます。◾️カラー黒　ブラック（FFロゴもブラック）◾️サイズS◾️素材コットン100%◾️平置きサイズ着丈　約60cm肩幅　約38cm袖丈　約18cm脇下幅　約42cm◇実際の商品と色合いが若干異なって見える場合がございます。◇中古品で自宅保管となりますので、気になる方はご購入をお控え下さい。◇商品によっては圧縮発送となります。#古着#FENDI#フェンディ#半袖#Tシャツ#offered
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