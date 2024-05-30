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⭐️新品⭐️COACH コーチ 正規 リバーシブル メンズ 本革 ベルト
商品番号 E82356115353
商品名

⭐️新品⭐️COACH コーチ 正規 リバーシブル メンズ 本革 ベルト
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのCOACH直営アウトレットにて仕入れた、新品・未使用品となります。素材コーティングキャンバス×カーフレザーカラーシグネチャー柄サイズベルト全長：約120cmベルト幅：約3.7cm（5穴調整可能）状態新品買付場所コーチ直営店（アメリカ）仕様ベルトカットによりサイズ調整が可能バックルの回転により、リバーシブルに楽しめます。付属品COACH純正BOX、保存袋化粧箱に破れ、傷やへこみ、汚れなどのがある場合がございます。注意点全て現地アウトレツト店の検品をクリアした商品です。ただし、店頭販売時に付いた細かい傷、やや粗めの縫製箇所、レザ-商品の特性上による多少の色むらや革シク等がある場合がございます、不良ではございませんので、予めご了承くださいませ。#コーチ#ベルト#プレゼント#成人式#誕生日
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