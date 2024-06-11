vintage USA製 ナンバリング 半袖 Tシャツ

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出品一覧はこちら↓#peep_used商品名vintage古着アメリカ製90sサイズ 肩幅:約40.5cm身幅:約43.5cm着丈:約57cm袖丈:約19cm※平置き実寸です。素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン