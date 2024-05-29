supremeキャップ　ニューエラ　シュプリーム

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カラー···ブラックシュプリームのキャップ正規オンラインでの購入品になります。しばらく被りましたが他のものを購入したので出品になります。ステッカー部分が悪くなっていますが、家にあった他のものと張り替えてしまったので少しハゲがあります。お気に入りである程度被っていたので使用感はありますがまだまだ使える物だと思います。未使用品ではありませんのでご理解のある方のみご購入ください。