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supremeキャップ　ニューエラ　シュプリーム
商品番号 K48364617902
商品名

supremeキャップ　ニューエラ　シュプリーム
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックシュプリームのキャップ正規オンラインでの購入品になります。しばらく被りましたが他のものを購入したので出品になります。ステッカー部分が悪くなっていますが、家にあった他のものと張り替えてしまったので少しハゲがあります。お気に入りである程度被っていたので使用感はありますがまだまだ使える物だと思います。未使用品ではありませんのでご理解のある方のみご購入ください。
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