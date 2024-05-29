REDMOONBD-BAREBACK-01Aミドルサイズベアバックです。大事にしていましたが、急な出費の為、泣く泣く出品致します。大事に使っていましたので、特筆するダメージは、無いかと思います。デカコンチョが、かなりカッコ良いです。レザー製品ですので、使用に伴う多少の傷はあります。後ろポケットに、入れての使用はしていませんが、綺麗に収まり使いやすいです。かなりの美品ですのでよろしくお願いします。多少のお値引きは可能です。



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REDMOON BD-BAREBACK-01A ミドルサイズベアバック - 折り財布



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