バンズ　OLD SKOOL 28.5

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ご覧くださり、ありがとうございます。観賞用に購入致しましたが、かわいいすぎて、SBにはもったいないと…お好きな方に、よろしくお願い致します。タグは切っていますが、ラベルが残っています。箱もきれいです。よろしくお願い致します。※送料込み価格、お値下げございません…すみません。