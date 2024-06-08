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バンズ　OLD SKOOL 28.5
商品番号 G58809515840
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バンズ　OLD SKOOL 28.5
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださり、ありがとうございます。観賞用に購入致しましたが、かわいいすぎて、SBにはもったいないと…お好きな方に、よろしくお願い致します。タグは切っていますが、ラベルが残っています。箱もきれいです。よろしくお願い致します。※送料込み価格、お値下げございません…すみません。
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