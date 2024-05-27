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HERMES エルメス　ベルト　レディース　Hバックル　 ブラック×ブルー
商品番号 D46713541445
商品名

HERMES エルメス　ベルト　レディース　Hバックル　 ブラック×ブルー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESサイズ　65色ブラック×ブルー素材レザー箱無し状態ベルト穴に使用感見受けられますが全体的に非常に綺麗なベルトです！※素人測定の為、多少の誤差があります。付属品・状態などは画像にてよくご判断頂き、ご理解頂ける方のお願いいたします。※光の加減などで実物と異なった色合いに見える場合があります。カラー···ブルー
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