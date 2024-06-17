新品 アルビオンレザー レザー ベルト レッドブラウン 95

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新品ALBIONLEATHERアルビオンレザーレザーベルトWHITEHOUSECOX(ホワイトハウスコックス)で修行を積み、革職人として豊富な実績をもつ\"マイクフランス\"により、2013年、イギリスバーミンガムで設立された、ALBIONLEATHER(アルビオンレザー)。しっかりとした質感のレザーベルトです。(注)素材の性質上、キズ・シワ・ヨゴレがありますが不良品ではございません。ご理解いただける方のみ購入をご検討ください。#じろう帽子靴アクセサリー小物類#じろうベルト■素材■レザー■カラー■レッドブラウン■参考サイズ■95サイズ全長約110cmウエスト対応サイズ約90-100cmベルト幅約3cm※※注意※※★値下げ不可となります。値下げコメント頂きました場合お返事いたしません。★こちらが見落とした小さな汚れ・傷・色褪せなどがある場合がございます。予めご了承ください。素材···本革カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン