【イエナ】メゾンボワネ　Maison boinet レザーベルト

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新品未使用MAISONBOINET/メゾンボワネレザーベルト専用袋付きカラー：ブラックサイズ80ベイクルーズの公式オンラインショップで購入しまた。サイズが合わなかったため出品します。商品説明【2023SS】IENA【MAISONBOINET/メゾンボワネ】フランス・パリ発、1858年創業の老舗ベルトブランド。主にメンズ商品をメインに製造していましたが、ここ数年ラグジュアリーなウイメンズ商品が登場。厳しい基準のもと選別された上質な素材を、熟練した職人によって丁寧に縫い上げました。スパイスの効いた素材やカラーのコンビネーションが魅力です。