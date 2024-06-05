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【イエナ】メゾンボワネ　Maison boinet レザーベルト
商品番号 H31944823714
商品名

【イエナ】メゾンボワネ　Maison boinet レザーベルト
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用MAISONBOINET/メゾンボワネレザーベルト専用袋付きカラー：ブラックサイズ80ベイクルーズの公式オンラインショップで購入しまた。サイズが合わなかったため出品します。商品説明【2023SS】IENA【MAISONBOINET/メゾンボワネ】フランス・パリ発、1858年創業の老舗ベルトブランド。主にメンズ商品をメインに製造していましたが、ここ数年ラグジュアリーなウイメンズ商品が登場。厳しい基準のもと選別された上質な素材を、熟練した職人によって丁寧に縫い上げました。スパイスの効いた素材やカラーのコンビネーションが魅力です。
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